Mort d’un conducteur de moto Jakarta à Thiès: la police nie toute implication

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2019 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Un conducteur de « moto-jakarta », Mafatim Mbaye, 37 ans a été retrouvé mort hier aux environ de 23 heures, dans le quartier Som à Thiès. L’annonce cette nouvelle a créé une vive tension dans le quartier et sur la route nationale, où les jeunes en colère ont érigé des barricades et brûlé des pneus. Selon ces jeunes, la victime eu une altercation avec un policier répondant au surnom de "El Capo", à la suite d’une course-poursuite. La victime aurait reçu une grosse pierre sur la tête et, est mort sur le coup.



Contacté par Iradio, le commissaire de Police des Parcelles Assainies (Thiès) nie toute implication de ses hommes dans ce drame. Modou Diagne, puisque c’est qu’il s’agit, soutient qu’il a eu bel et bien jets de pierres entre ses hommes et les conducteurs de moto Jakarta, suite à l’arrestation d’un individu transportant 500 kg de chanvre indien. C’est après cet incident apprend-il, qu’il a été informé qu’un homme a été retrouvé mort…par « accident ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos