Mort d’un homme arrêté pour tentative de vol à la brigade de Petit Mbao: Les explications de la gendarmerie nationale! La personne arrêtée hier à Petit Mbao pour tentative de vol de véhicule haut de gamme est décédée d’une crise devant les enquêteurs. En effet, selon la gendarmerie nationale l’individu a été présenté à la brigade de la dite localité alors qu’il se sentait mal. Evacué et pris en charge, il a été remis aux gendarmes à 16h en vue de l’ouverture d’une enquête. Malheureusement il a rendu l’âme.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juillet 2020 à 18:46 | | 0 commentaire(s)|

Le 2 juillet 2020 aux environs de 7h, un individu qui serait impliqué dans une tentative de vol de véhicule haut de gamme appartenant à une célébrité du milieu de la lutte a été interpellé à petit Mbao et présenté à la brigade de la gendarmerie de la localité très mal en point.



Aussitôt, indique un communiqué de la gendarmerie nationale sur réquisition de la brigade, il a été évacué par les sapeurs pompiers à l’hôpital de Pikine. Après sa prise en charge, il a été remis aux gendarmes à 16h en vue de l’ouverture d’une enquête. Malheureusement il est décédé à la suite d’une crise avant l’arrivée des secours...





