Mort d’un talibé de 13 ans à Louga : Son maître coranique indexé

Lundi 17 Février 2020

Encore un fait loin d’être anodin qui commence à défrayer la chronique dans la capitale du Ndiambour. Abibou Camara, 13 ans aurait été sévèrement réprimandé par son maître jusqu’à en subir des coups qui, quelques jours plus tard, lui auraient été fatals.



Les proches de la victime demandent l’autopsie. Selon notre source, le corps sans vie de l’enfant qui se trouve depuis hier à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga sera acheminée dans les prochaines heures sur Dakar pour une diagnostique plus approfondie.



Signalons qu’Abibou CAMARA est pensionnaire du célèbre internat coranique de la défunte Adja Mbayang Cissé du quartier Thiokhna. Ledit établissent avait généré la récente championne nationale de récital coranique Sokhna Khady Dramé.

