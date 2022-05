Mort de 11 nouveau-nés à Tivaouane: Macky Sall exprime sa compassion

"Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion", a réagi le président de la République sur son compte Twitter.



A retenir, 11 nouveau-nés ont perdu la vie l'hôpital Mame Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane, dans un incendie survenu au Service néonatalogie de cette structure sanitaire.