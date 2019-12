Mort de 71 militaires au Niger: Macky Sall présente ses condoléances au président Mahamadou Issoufou Le président Macky Sall a présenté ses condoléances au président nigérien Mahamadou Issoufou, après l''attaque terroriste" qui a coûté la vie à 71 militaires. « Je présente mes condoléances attristées au Président Issoufou et au peuple nigérien suite aux soldats tués à Inates par des assaillants terroristes », a, en effet, posté le chef de l’Etat sénégalais.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Douze (12) soldats ont été blessés, et d'autres portés disparus lors de cette attaque, la plus meurtrière depuis le début de l'offensive jihadiste au Niger, il y a près de cinq ans, selon les médias. En juillet, 18 soldats nigériens sont morts lors d’une attaque sur ce même poste militaire. Avant cela, une embuscade avait coûté la vie à 28 soldats nigériens, en mai dernier, dans une zone voisine.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos