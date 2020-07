Mort de Bamba Ndiaye : Ses parents, amis et proches louent ses qualités humaines

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Juillet 2020 à 15:29 | | 0 commentaire(s)|

Les parents, amis et proches de l’ancien ministre Mouhamadou Bamba Ndiaye, rappelé à Dieu hier nuit ont loué ses qualités.



« Tous ceux qui s’activent dans les mouvements islamiques savent que nous avons perdu un très grand membre, eu égard de toutes ses qualités qu’on lui connaissait » ; a déclaré Oustaz Alioune Sall sur la Rfm.



Selon Abdou Backr Dianké, son ami de longue date Bamba est un homme de Dieu. « Il a travaillé pour le rayonnement de l’islam avec beaucoup de désintéressement, un homme de science qui s’est beaucoup battu pour la justice, le développement de son pays », a-t-il témoigné.



Le Président du conseil supérieur des chiites du Sénégal, Cherif Mbalo va parler dans le même sens. « C’est un militant de l’islam, des bonnes causes ; quelqu’un qui était un soldat imprenable de l’islam et des bonnes causes », déclare-t-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos