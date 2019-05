Mort de Fallou Ka: 3 policiers et un Asp déférés au parquet de Diourbel

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 04:36

A la suite menée pour élucider la mort de Fallu Ka à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel, trois policiers et un agent de sécurité de proximité (Asp) ont été arrêtés et déférés au parquet de la même ville. Selon dakarmatin, les concernés sont impliqués dans la mort du jeune berger.Ils ont été interpellés par la brigade prévôtale de la police et ont fait face au procureur, hier lundi.

