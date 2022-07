Mort de François Mancabou : Thierno Alassane Sall exige une enquête impartiale pour élucider cette affaire

Le leader de la coalition Aar Sénégal, Thierno Alassane Sall, dénonce la "série de morts suspectes" dans les prisons et exige une enquête impartiale.



"La série de morts suspectes dans les lieux de détention continue. Si l'administration n'a rien à se reprocher, elle a intérêt à ce qu'une enquête la plus impartiale possible puisse dire les conditions du décès de François Mancabou", a t-il écrit.