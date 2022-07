Mort de François Mancabou : "Il se cognait violemment le mur et les grilles de la cellule, une autopsie ordonnée" Procureur

Le Procureur de la République, Amadou Diouf, a fait face à la presse cet après-midi pour évoquer la mort du détenu François Mancabou.



Selon le magistrat du parquet, une autopsie a été ordonnée par le ministère public. Mais d’ores et déjà, a-t-il annoncé lors de son face à face avec les journalistes, le défunt se serait infligé des blessures. Ce qui explique pourquoi il n’a pas été déféré comme ses camarades.



« Contrairement aux autres inculpés qui ont gardé le calme, le susnommé a violemment cogné le mur et les grilles de la cellule de détention. Les enquêteurs disposent d’images vidéo de 13 minutes qui seront déposées dans le cadre de l’enquête qui sera conduite. Informé du décès de François Mancabou, des instructions ont été données à la DIC pour déterminer les causes et circonstances exactes du décès » a-t-il indiqué.