Mort de Hiba Thiam: Diadia Tall balance un policier du Commissariat central de Dakar Un policier en service au Commissariat central de Dakar sera avec Les 7 mis en cause dans l'affaire Hiba Thiam, devant le procureur, ce jeudi, après un retour de parquet, hier. Le policier avait accompagné avec sa moto personnelle, Diadia Tall- une veille connaissance- et Hiba Thiam jusqu'aux Almadies le jour du drame, rapporte "Libération". C’est Diadia Tall qui a révélé l’affaire aux gendarmes lors de son audition, donnant même le numéro de téléphone du policier qui a été interpellé à son tour.

