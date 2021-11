Mort de Hiba Thiam: Le procès en appel de Dame Amar et Cie encore renvoyé

Le procès en appel de Dame Amar et Cie a, de nouveau, été renvoyé au 20 décembre prochain pour citation. « C’est la troisième fois et aucune citation n’est rentrée », a déploré le président de la juridiction du second degré.



Dame Amar, sa copine Alya Bakir, Pape Diadia Tall, Fatoumata Jacqueline Rigal et Djibril Ndiogou Bassène alias Nerfs, ont été condamnés à six mois de prison ferme pour détention de drogue et non-assistance à personne en danger. Une peine qu’ils avaient déjà purgée en détention provisoire.



D'après les informations de Soleil.sn, Iis devaient solidairement payer 50 millions FCfa à la famille de Hiba Thiam.



Le décès tragique de Hiba Thiam est survenu lors d’une soirée entre copains en plein couvre-feu, aux Almadies, dans la nuit du 3 au 4 avril 2020.

