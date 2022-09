Mort de Nafissatou Diedhiou: Les conclusions du certificat de genre de mort

Découverte pendue dans sa chambre aux HLM Grand Yoff, la mort de la dame Nafissatou Diédhiou, âgée de 37 ans, continue d’alimenter la chronique et les discussions dans les salons et grand ’places.



Suicide ou meurtre, s'interroge LeTémoin qui révèle que les conclusions du certificat de genre de mort font état d’« asphyxie mécanique par strangulation au lien avec présence d’un sillon de pendaison».



Le mari de la défunte, Bassirou Dabo, qui avait alerté la police est le suspect numéro 1 de l’affaire et est toujours en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar. L’enquête suit son cours.