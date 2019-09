Mort de détenus dans les prisons: Les autorités interpellées sur le phénomène La mort de prisonniers dans les lieux de détention devenant comme un phénomène, inquiète. Il a été constaté en seulement quelques jours, une série de morts, concernant des prisonniers dans différents lieux du pays. Après les deux jeunes détenus de Rebeuss, c’est au tour d’un autre détenu, nommé Pape Diagne, 60 ans révolus, de perdre la vie à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel.

Les Sénégalais constatent avec consternation que passer de vie à trépas dans une prison du pays semble être devenue une banalité. Aussi assiste-t-on à une recrudescence des prisonniers, perdant la vie accidentellement ou se donnant volontairement la mort. Souvent, leur passage de vie à trépas installe des interrogations, obligeant même à faire des autopsies afin d'en déterminer les causes.



Après Cheikh Ndiaye âgé de 18 ans et de Babacar Mané 19 ans, retrouvés morts par électrocution à Rebeuss, c’est le décès de Pape Diagne, âgé de 64 ans, pour des raisons non encore élucidées, qui interpelle.



Présentement, les Sénégalais se posent plusieurs questions sur ce phénomène et pensent que les autorités devraient revoir les conditions de détention et surtout, améliorer le traitement des détenus.



Sur cette lancinante question, plusieurs observateurs parlent de la construction de Maisons d’arrêt et de correction plus décentes, pour éviter la promiscuité qui, selon ces derniers, est la source du mal.



Les dernières statistiques ont fait état de 37 établissements carcéraux au Sénégal avec environ un peu moins de 9 500 détenus.













Ngaty Ndoye





