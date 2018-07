Mort de deux soldats en Casamance : Le maire de Djibanar dément le journal « Source A »

Le maire de Djibanar (Goudomp), Ibou Diallo Sadio a démenti les informations faisant état d’une attaque meurtrière dans la nuit du vendredi à samedi dans la zone du balantacounda.



«Cette information est fausse et dénuée de tout fondement», a-t-il dit au correspondant local de la TFM, en réaction aux nouvelles relayées par le quotidien « Source A ». Dans son édition du lundi, ce journal repris par plusieurs sites d’information, fait état d’un braquage à Djibanar suivi d’un accrochage à Bissine (localité située à quelques kilomètres de Goudomp), qui a coûté la vie à deux soldats sénégalais et d’un nombre non déterminé du côtés des assaillants présumés ainsi que de plusieurs blessés.



"Avant de publier de telles informations, le minimum c'est de procéder à la vérification. Je pense que le journal Source A va corriger cette erreur dans sa prochaine publication", ajouté Ibou Diallo Sadio.











Leral.net