Mort de l’Imam de Grand Yoff/ Le régime présientiel accusé: Stefane Kabou manifeste son ras le bol face à ces genres de balivernes

Mort de l’Imam à Grand Yoff, l’activiste Akhenaton affirme sur sa page Facebook que ce dernier a été décapité à des fins de sacrifices par le régime présidentiel.

Bon Aller ! Il faut que je manifeste mon ras le bol face à ces genres de balivernes.



C’est quand même inquiétant et cela me pousse à me poser la question de savoir quel est le véritable rôle de ces gens qui se disent activistes !



Combien de fois Ousmane Tounkara, Dji Dji, Kayz Fof et Akhenaton lui-même ont proféré des insultes à l’encontre de guides religieux et des sénégalais, prétextant dénoncer des contres valeurs qui gangrènent notre société ?!



Combien de fois ces pseudos activistes ont avec indiscipline jeter l’opprobre sur des khalifes généraux en s’attaquant à leur vie privée et à leur intimité?



Dans quelques des Lives de Dji Dji, le téléphone ouvert permettait à toute personne qui appelait pour y participer, de faire des révélations approximatives et calomnieuses dans la vie de bons nombres de citoyens. Pendant ces moments Dji Dji sautille sur son canapé comme un bébé qui voit arriver son biberon.



La cohérence ne les intéresse plus : ils nous prouvent chaque jour que lorsqu’on touche le fond, on peut encore forer.



Tout ceci passe sous nos yeux comme un phénomène normal et crée un mécanisme de "silenciation", parce que ces gens qui sont derrière ces faits se cachent sous une couverture d’opposant aux différents régimes. Mais nous savons tous que les raisons sont toutes autre.



Il y a une réelle volonté de déstabilisation et de nuisance qui les secouent et ça se voit, vu les informations de bric en broc qu’ils nous servent dans nos assiettes.



Le Sénégal n’a clairement pas besoin de cette légion qui, tous les jours pensent que peu importe le flacon pourvu qu’on ai l’ivresse.



Stefane Kabou