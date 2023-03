Mort de manifestants à Sédhiou : La société civile demande la fin des tirs mortels Le Forum civil et les mouvements citoyens de Bignona, protestent contre la répression meurtrière des manifestations. Une marche pacifique a été organisée, ce matin, pour dénoncer les dérives et les bavures constatées lors des manifestations.



Les organisations de la société civile de Bignona ont ainsi adressé une déclaration au préfet de Bignona. Elles demandent « la fin des tirs létaux sur les manifestants » et exigent « l’ouverture d’une enquête impartiale afin de situer toutes les responsabilités sur la mort de manifestants à Bignona depuis mars 2021 ».



La société civile a présenté un décompte. Six personnes ont été tuées lors de manifestations recensées dans le département.



Ces organisations ont, de ce fait, sollicité, du préfet, le respect des procédures de maintien d’ordre, selon les dispositions légales en vigueur au Sénégal.



Le Forum civil et les mouvements citoyens de Bignona, ont sensibilisé les jeunes. Ils ont appelé la jeunesse de Sédhiou à « plus de responsabilité dans son engagement politique ».



La manifestation avait été organisée après la mort de Mamadou Korka Bâ. Un jeune de près 22 ans tué le 20 mars 2023, quatre jours après l’audience reportée d’Ousmane Sonko.



Les manifestations avient pour but d'exiger la libération des élèves arrêtés. cette doléance a été renouvelée à la fin de la marche pacifique par le président des élèves de Sédhiou.











