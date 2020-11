Mort de migrants aux larges de Saint-Louis : L’ONG ADHA saisit le procureur pour l’ouverture d’une enquête La polémique autour du nombre de morts du phénomène migratoire continue de plus belle. Et désorientant le Sénégalais Lambda, presque quotidiennement des chiffres arrivent annonçant un lot de victimes. L’ONG Action pour les droits de l’homme et l’amitié (ADHA) a décidé ce lundi de franchir un pas important pour trancher le débat : le procureur a été saisi pour une enquête.

Il y a deux semaines, une triste nouvelle est tombée annonçant la mort de 140 personnes embarquées dans un bateau pour braver la mer avec l’espoir d’un meilleur devenir à leur arrivée en terre espagnole. A peine après cette annonce, l’état du Sénégal a sorti un démenti expliquant ce drame, mais réduisant strictement le nombre pour parler de 6 décès.



D’autres informations insistant le chiffre de 140 morts sont revenues pour contredire ce communiqué de l’état, installant une polémique autour de ce lot macabre.



Face à cette situation et pour déterminer le nombre exact de jeunes migrants qui sont morts suite à l’incendie qui s’était déclaré à bord d’une pirogue, l’ONG ADHA avait demandé qu'une enquête indépendante soit diligentée



Ce lundi, franchissant le pas, ADHA a saisi le procureur pour l’ouverte d’une enquête pour ce drame survenu le 23 octobre.



