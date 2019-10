Mort des 4 casques bleus sénégalais: Mankeur Ndiaye a rendu visite aux familles des victimes Le représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies est à Dakar pour une visite privée. Il s'est déplacé hier dimanche pour présenter ses condoléances aux familles des quatre casques bleus décédés le 27 septembre dernier dans le crash d'un hélicoptère, à Bouar en République centrafricaine.



Monsieur Mankeur Ndiaye s'est rendu dans les famille des victimes pour compatir à leur douleur suite à l'incident qui s'est produit au cours d'une mission en RCa.



Tout au long de de sa visite, M. *Ndiaye était accompagné du Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air sénégalaise, le Général Joseph Diop.



Le représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies va quitter Dakar ce lundi 21 Octobre pour se rendre à New York, ou il présentera cette semaine son rapport au Conseil de Sécurité des Nations-Unies.



Pour rappel, la MINUSCA est conçue comme l’une des plus grandes missions de maintien de la paix de l’ONU, avec plus de 14 mille casques bleus

