Mort des détenus à Rebeuss : Babacar Ba, forum du justiciable, exige de nouvelles prisons

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Août 2019 à 19:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Président du Forum du justiciable, Babacar Ba interpelle l’Etat à agir pour construire dans les meilleurs délais de nouvelles prisons. Il a pris comme prétexte, la mort des deux détenus de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss pour évoquer le sujet.



« La mort de ces deux détenus ne devait surprendre personne. Cette prison, devant contenir 600 détenus est construite avant les indépendances. Aujourd’hui, elle a presque 2 800 détenus. Les détenus vivent dans des conditions déplorables », a dénoncé Babacar Ba.





Le leader du forum du justiciable a trouvé que la solution reste la construction de nouvelles prisons. « Il faudrait construire de nouvelles prisons. Nous étions à 3 millions d’habitants en 1960. Aujourd’hui, on est plus de 14 millions d’habitants », prévient-il.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos