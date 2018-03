Mort des deux sénégalais en Espagne: Ce que révèlent les résultats de l’autopsie

On en sait un plus sur les causes de la mort des deux sénégalais à Madrid. Les résultats de l’autopsie délivrés par la «Guzgado » (le tribunal) révèlent que «Ousseynou Mbaye est décédé des suites d’une hémorragie cérébrale. Les scanner ont montré qu’il a reçu un projectile (tranchant à la tête). Son compatriote, Mame Mbaye Ndiaye, a été emporté par un arrêt cardiaque ». Selon « L’Observateur » informe que ces résultats ont aussi été communiqués aux proches des défunts. Mais, pour l’heure la date du rapatriement des dépouilles au Sénégal n’est pas connue. Le président Macky Sall a dépêché le Directeur des sénégalais de l’Extérieur pour suivre de près le dossier et la situation des compatriotes arrêtés après les émeutes. En Conseil des ministres, hier, le chef de l’Etat a demandé aux autorités espagnoles de faire toute la lumière sur ces affaires. Il a réitéré, au nom de la nation, ses condoléances à leurs familles et, aux représentations du Sénégal, ses instructions relatives au renforcement de la protection des Sénégalais vivant à l’étranger.