Mort du gendarme Biaye à Mbour: Le principal suspect relâché Le principal suspect dans l’accident mortel dans la nuit du 17 au 18 juillet 2021, qui a coûté la vie au policier Samba Biaye, a été finalement libéré. M. N., vers qui convergeait tous les éléments, est désormais hors de tout soupçon, selon Dakaractu.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juillet 2021 à 07:02 | | 0 commentaire(s)|

Le premier élément concerne le véhicule recherché. En effet, alors que les recherches se tournaient vers une 4×4 Prado, le mis en cause conduisait lui une autre marque de voiture. Et les images de vidéo surveillance corroborent tout à fait cette thèse.



Et sur les traces de sang et égratignures retrouvées aussi sur le côté du véhicule ? Il s’est révélé que c’était le résultat d’un ancien accident. Donc rien à voir avec le choc qui a coûté la vie au policier Samba Biaye. Et enfin, les alibis du suspect étaient très solides. Gérant d’une « table » bien connue à Saly, beaucoup de personnes ont confirmé l’avoir vu à l’heure du drame.



Ce qui faisait donc beaucoup de doutes dans la tête des enquêteurs et qui lavaient à grande eau M.N. C’est ainsi que présenté devant le parquet aujourd’hui, le suspect a tout simplement été libéré.

