Mort en mer de 13 migrants originaires de Bounkiling : Le trafiquant présumé risque 2 ans de prison

Poursuivi pour trafic de migrants, M. Faty, enseignant en langue arabe, a été jugé hier. "L’As" rappelle que le prévenu a été arrêté et placé sous mandat de dépôt, après le chavirement en janvier dernier, d’une embarcation qui a causé la mort de 13 jeunes originaires de Bounkiling, dans la région de Sédhiou, lit-on dans "Seneweb".



Dans son réquisitoire, le substitut du Procureur a qualifié les faits de graves et requis une peine de deux ans ferme d’emprisonnement contre le mis en cause.



Appelé à la barre, le prévenu a nié les faits. Cités comme témoins, deux membres des familles des victimes, ont déclaré avoir appris le décès « accidentel » de leurs proches, sans donner plus de détails ni charger le prévenu, souligne le journal.



Celui-ci confie que le délibéré sera rendu le 1er février prochain.