Mort mystérieuse d'un policier qui devait quitter Dakar ce vendredi pour...

Pour le moment, difficile de savoir les circonstances de la mort de ce limier décédé ce vendredi alors qu'il a été enrôlé parmi les éléments du contingent de l’Unité de Police Constituée (FPU) de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies. Soit dit en passant, le policier, devait quitter Dakar ce vendredi soir pour rallier la Centrafrique avec d'autres pandores et limiers sénégalais. Ils doivent assurer la relève.





S'agissant du cas du limier décédé, Selon Dakarposte, il est de la 44 ème promo" et qu'il a, bizarrement rendu l'âme, au camp Abdou Diassé. "Il est mort lors de l’embarcation des bagages pour l’aéroport" a t'on appris. A t'il eu un malaise? Mystère et boule de gomme! Les secours appelés n'ont fait que constater le décès. Aurait-il fait une crise cardiaque ? C'est en tout cas, l'hypothèse qui reste la plus probable. Aucun choc ou traumatisme, aucune blessure, aucun événement préalable à ce décès ne permet d'expliquer ce qui s'est passé. Il nous revient qu' une enquête est en cours pour le déterminer. Elle a été confiée, nous souffle t'on, à un commissariat de police de la place.





Pour ceux qui l'ignorent encore, limiers et gendarmes Sénégalais sont chargés de la sécurisation de l’aéroport international de Bangui M’Poko entre autres. A ce jour, ils ont assuré des missions de contrôle des mouvements, de check points, gardes statiques et patrouilles.

Affaire à suivre...





Source : https://www.exclusif.net/Mort-mysterieuse-d-un-pol...