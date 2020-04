Mort suspecte d'Hiba Thiam : Des éléments nouveaux révélés

Du nouveau dans la mort "troublante" d'Hiba Thiam, lors d'une soirée privée qui a mal tourné, dans un appartement sis aux Almadies. En effet, après l'arrestation de Dame Amar, présenté comme l'un des organisateurs de la rencontre, Rougui Diao, propriétaire dudit appartement, a été elle entendue, hier dans l'après-midi.



Mais après son audition elle a été libérée. Car, rapporte une source, elle n'était pas présente sur les lieux au moment des faits.



Toutefois, l'on nous informe que pas moins de 3 "fils à papa" et un serveur dans un célèbre hôtel de la place sont mis aux arrêts et actuellement en garde à vue.



Au même moment, un individu présumé "livreur" de drogue, et un autre gars surnommé "Nekh", sont encore activement recherchés par les enquêteurs. Qui, il faut le dire, semblent déterminés à tirer cette affaire au clair.



Pour rappel, Hiba Thiam était jusque-là employée à "ACT AFRIQUE", cabinet de consultance dont elle tenait de main de maître les manettes de la direction administrative et financière.

