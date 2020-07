Mort tragique d’Idrissa Lam en Russie: sa famille lance un appel au Chef de l’Etat pour le rapatriement du corps Porteur d’espoir d’une large famille et venu en Russie pour des études supérieures en relations internationales, Idrissa Alfouseynou Lam a été mortellement fauché par un train le jeudi 23 juillet 2020, entre 07h et 8h.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

Malheureusement, il n’a pas survécu à ses blessures et, est décédé ce lundi 27 juillet 2020 à 14h 25, selon les informations reçues. Notre compatriote qui est originaire de la région de Matam (Wassacoda), laisse derrière lui une famille effondrée et une veuve résidant à Usine Ben Tally .



Suite au décès tragique de cet étudiant sénégalais de 25 ans en Russie, sa famille encore sous le choc, s’est confiée à Horizon Sans Frontières pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances de drame.



Joint au téléphone par le Frère de la victime, la famille demande l’ouverture d’une enquête et fait appel au président de la République pour le rapatriement de la dépouille mortelle.



A travers M. Boubacar Séye, son président qui a partagé l’info, Horizon sans frontières présente ses condoléances à la famille éplorée et prie pour le repos de l’âme de notre compatriote.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos