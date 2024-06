Mort tragique de Bocar Diallo dans une usine, la colère des syndicats

Bocar Diallo, un réfugié politique sénégalais établi à Bolzano, a tragiquement perdu la vie suite à une explosion dans l'usine d'aluminium appelée Aluminium Bozen. L’homme a subi des brûlures sur 57 % de son corps et il a été impossible de le sauver.



Suite à l'accident, les syndicats ont fait grève pendant 8 heures lundi 24 juin sur le site de l'usine d'Aluminium et pendant quatre heures dans l'ensemble du secteur métallurgique de la région du Haut Adige, renseigne "Infos Migrants", lit-on dans Igfm.



La Fiom (Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie) a annoncé qu'elle se porterait partie civile au procès pénal. "On ne peut pas mourir au travail ! Nous avons dû le répéter trop souvent ces dernières années", a déclaré le syndicat. "Il est temps d'agir. Nous devons renforcer la sécurité pour éviter qu'une tragédie similaire ne se reproduise", a-t-il indiqué.