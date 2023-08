« Mortal Combat » : Ousmane Sonko et Macky Sall se radicalisent Ousmane Sonko n'est pas près de renoncer à sa diète et Macky Sall ne pose aucun acte allant dans le sens de le faire libérer. Entre deux positions qui se radicalisent de jour en jour, la décrispation n'est pas pour demain.

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2023 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Sonko qui est admis en réanimation pour la seconde fois depuis qu'il a commencé sa diète, ne renonce pas à sa grève de la faim. Les leaders de Yewwi qui étaient partis le voir avec les dattes offertes par le Khalife général des mourides, déclarent ne les avoir pas remises à Sonko qui n’était pas en mesure de les prendre. Quoiqu'il en soit, le constat est que le maire de Ziguinchor ne semble pas être prêt à abandonner son refus de s'alimenter



Ousmane Sonko Déterminé À Aller Jusqu'au Bout



En décidant de poursuivre sa diète malgré des appels à la rompre, Ousmane Sonko affiche une détermination à aller jusqu'au bout. Des voix s'élèvent pour prier Sonko d'arrêter sa grève de la faim, insistant sur l'interdiction du suicide par l'Islam, mais elles ne parviennent pas à faire infléchir Sonko qui ne trouve pas autre moyen de résistance que le refus de manger.



De son côté et malgré les appels à la libération de l'opposant en prison, Macky Sall reste inflexible sur le sort d'Ousmane Sonko. Pour rappel, les premiers appels à la libération du maire de Ziguinchor ont été lancés sous forme d'alerte par ses avocats. Me Cire Clédor Ly et son confrère Cheikh Khoureichi Bâ ont lancé plusieurs alertes sur la situation de Sonko, mais ils n'ont pas pu le faire libérer.



Des Ong de défense des droits de l'homme comme Amnesty ont émis des appels à la libération du leader de Pastef en vain. Infatigable défenseur du maire de Ziguinchor, Bougane Guèye a demandé « ci njekk » qu'il doit libérer. Il n'a pas été entendu. Il y a également celui de sommités avec des professeurs d'université, des juristes, écrivains…Mais ça n'a servi à rien.



Sonko Entre Vivre Pour Résister Ou Mourir En Martyr



Avant Aïda Mbodji et Habib Sy qui déclarent leur inquiétude sur l'état de santé de Sonko, les épouses de ce dernier sont montées au créneau pour dénoncer son arrestation et réclamer sa libération qui n'est toujours pas intervenue. Ousmane Sonko ne fait pas seulement face à une intransigeance du pouvoir de ne pas le faire libérer. En lui réclamant des dommages et intérêts, l’État vise son patrimoine..

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook