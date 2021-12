Mortalité maternelle et néonatale au Sénégal: 3 721 bébés décédés en 2020, 791 femmes mortes en donnant la vie

En 2020, 3 721 décès néonataux ont été enregistrés dans les structures de santé, selon les chiffres de la Direction de la Santé de la mère et de l’enfant.



D’après des informations de "L’Observateur", reprises par leSoleil.sn, 791 mamans sont mortes en donnant la vie. La région de Tambacounda affiche le plus fort taux de décès maternels, avec 102 décès et 354 décès néonataux.



La région de Dakar enregistre 99 décès. Les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor sont aussi fortement touchées.



La mortalité maternelle est à 236 pour 100 000 naissances vivantes et celle néonatale est 21 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité infanto-juvénile est à 35 pour 1000 naissances vivantes.

