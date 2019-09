Mortalité néo-natale : Diourbel est la 2e région la plus touchée du pays

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Septembre 2019 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

La mortalité néo-natale est une réalité au Sénégal. Mais, Diourbel devient la 2e région la plus touchée par la mortalité néo-natale au Sénégal. Il a été déploré dans cette localité un manque de moyens et de plan d’urgence pour la prise en charge des malades. L’information a été donnée par le docteur Balla Mbacké Mboup au micro de la RFM.



Dr Mboup a indiqué que la région de Diourbel est la 2e localité après Dakar a être touchée par la mortalité des enfants. Presque, dit-il, 2500 enfants meurent dans cette localité chaque année. « C’est un énorme problème d’urgence que nous avons à Diourbel. Le Ministre de la Santé le sait bien et nos partenaires sont en train de faire des efforts pour nous soutenir.



Il y a beaucoup de projets en cours de matérialisation pour changer la donne. Mais, les structures de la santé, existantes dans la région peinent à supporter la demande », a révélé Dr Mboup.



Et, il annonce que des programmes sont en train d’être développés pour soutenir ce plan d’urgence.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos