Mortel effondrement à Dalifort: Le rescapé Habib revient sur la stratégie Habib, témoin oculaire de l'effondrement d'un bâtiment sur une famille à la cité Belvédère de Dalifort, raconte le drame. "L'accident a eu lieu aux environs de 4h du matin. Abass Bâ, son épouse Aïcha et leur fille Ndèye Awa s'étaient retirés dans leur chambre, après avoir partagé le dîner. Quant à moi, j'étais encore plongé dans mes cours. Quelques temps après, alors que j'étais en plein dans mes révisions, j'ai été alerté par un bruit strident qui provenait de la chambre du couple Bâ", a-t-il raconté à L'Observateur.



"J'ai sursauté avant de venir aux nouvelles. Ce que j'ai vu sur place m'a frigorifié". Avant de craquer et d'éclater en sanglots.



"(…) D'un coup sec, j'ai défoncé la porte de leur chambre et dans le noir, j'apercevais à peine leurs corps sous la dalle. Il y avait du sang presque partout sur le sol. Aïcha et sa fille Ndèye Awa étaient déjà mortes. En revanche, Abass respirait encore mais il ne parvenait pas à articuler les mots", parvient-il à psalmodier.



"De toutes mes forces, j'ai tenté de soulever la dalle imposante qui s'est écrasée sur eux. En vain. C'est alors que j'ai appelé les secours. Mais, avant leur arrivée, j'ai vu Abass rendre l'âme à son tour", narre-t-il.

