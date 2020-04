Morts le même jour au Brésil: 2 Sénégalais enterrés sur place à cause du Covid-19 Samba Mboup et Moussa Sène, deux Sénégalais établis au Brésil, originaires respectivement de Kaolack et de Ndangalma (Diourbel), sont décédés en 24h, lundi dernie, selon "Les Echos". Le premier est mort pendant qu’on l’évacuait à l'hôpital, suite à une forte tension, alors que le second, atteint d’une maladie sévère, était condamné. Sa famille était d’ailleurs prévenue qu’il n’avait plus que 45 jours à vivre. Il était devait être enterré au cimetière musulman de Canoas de Porto Alegre. Le Sénégal a interdit le rapatriement des dépouilles depuis mardi dernier, à cause du Covid-19.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Avril 2020 à 08:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos