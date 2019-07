Mosquée Massalikoul Jinane: « Pas moins de 20 milliards FCfa ont été mobilisés » (Mbakiyou Faye)

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019 à 11:00

La Grande mosquée Masalikul Jinaan, érigée à Bopp, a coûté plus d’une vingtaine de milliards à la communauté mouride et autres donateurs.



La révélation a été faite hier par Mbakiyou Faye, président du Comité de gestion des travaux de la mosquée. «Pas moins de 20 milliards Fcfa ont été mobilisés alors que les travaux de finition sont toujours en cours. Pour permettre aux fidèles mourides de contribuer à la construction de cet ouvrage, qui a été érigé sur une superficie de 60 000 m2, le comité de gestion avait institué 126 caisses réparties dans plusieurs localités du pays», a-t-il confié à nos confrères de «emedia».



Même si la somme globale récoltée n’est pas connue, le président du comité de gestion des travaux de la mosquée, Mbakiyou Faye, précise toutefois qu’il y a une traçabilité nette sur les contributions. Les marabouts de Touba ont considérablement participé à la réalisation de ce complexe islamique. «J’ai eu des entretiens à plusieurs reprises avec Serigne Sidy Mokhtar Mbacké dans le cadre des travaux de la mosquée. À chaque fois, il ne me remettait pas moins de 500 millions Fcfa. Idem pour son successeur Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il a remis environ 2 milliards FCfa», dit-il.



A signaler que la date d’inauguration de l’édifice a encore été reportée au 27 septembre prochain, date coïncidant avec la commémoration du passage de Cheikh Ahmadou Bamba à Dakar .

