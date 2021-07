Mosquée layène de Yeumbeul: Macky Sall met 100 millions FCfa pour sa construction

La mosquée layène de Yeumbeul va bientôt sortir de terre. Alors que la communauté layène a lancé une opération de collecte de fonds, le Président Macky Sall contribue à hauteur de 100 millions FCfa pour la reconstruction de la mosquée. C’est le ministre de l’Economie et natif de la commune, Amadou Hott (représentant le chef de l’Etat à la cérémonie de collecte), qui a donné la nouvelle.



Pour sa part, Amadou Hott a contribué à hauteur de 10 millions FCfa. La rencontre a vu la participation du porte-parole des Layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye, des dignitaires religieux et des autorités locales, à l'instar des maires de Yeumbeul Sud et de Yeumbeul Nord.



Amadou Hott a relevé l’importance que le chef de l’Etat accorde au projet et à toutes les autres préoccupations de la communauté Layène, avant de préciser que sa contribution n’est que pour le début, afin que les travaux démarrent.

