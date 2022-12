Motion de censure: Amadou Ba retourne à l'Assemblée, ce jeudi Le Premier ministre fera de nouveau face aux députés, ce jeudi 15 décembre, à 10 h. Et pour cause ! Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a déposé une motion de censure, face au refus d'Amadou Ba de poser la question de confiance.

Ce mardi, au lendemain de la Déclaration de politique générale, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni pour statuer sur la motion de censure déposée par l'opposition et a statué favorablement sur sa recevabilité.



D’après Seneweb, le bureau a, par ailleurs, établi le programme de cette nouvelle journée. Après la présentation de la motion par les initiateurs, le président de l'Assemblée ouvrira, pour une heure et trente minutes, les débats. À la fin, le Premier ministre répondra aux interpellations. La journée va se terminer avec le vote.



À noter qu'il faudra à l'opposition 83 voix pour pousser Amadou Ba et son gouvernement à la démission.





