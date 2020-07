Mouhamadou Bitèye signe son grand retour à Wal Fadjri

Parti de Walf TV, en octobre 2014, pour rejoindre le groupe Univers Médias, fondé par Serigne Mboup, le célèbre et talentueux présentateur a très vite tapé à l’oeil des responsables de la 7TV qui l’ont enrôlé au lancement de leur chaîne.



Mais, depuis ce mercredi, Mouhamadou Bitèye a signé son come-back à la maison mère.



Un recrutement qui entre en droite ligne avec la nouvelle politique du groupe Wal Fadjri qui, sous la houlette de Me Cheikh NIASS, entend faire revenir certains des ténors qui se sont jadis illustrés avec la « voix des sans- voix ».



Mouhamadou Bitèye de retour, d’autres vont suivre pour le grand bonheur des téléspectateurs et autres auditeurs de Walf.







