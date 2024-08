Mouhamadou Lamine Massaly, Pdt l’UNR: « Il en hâble trop et infeste des stipulations labyrinthiques »

« Acte hideux d’un immature appelé à être de ceux qui assurent le rajeunissement du personnel politique ! Ta sortie contre l’opposition responsable est un fait ignoble qui ne s’accommode plus d’acteurs politiques inextricables à l’éthique et à la morale !



Ta sortie contre l’opposition est une abominable menée politicienne qui pue les effluves et les absurdités d’un politicien artificiel.



Tes attaques contre l’opposition te couvre de bave, de félons brocanteurs politiciens, de fourbes chiffonniers et même des spadassins jamais assouvis.



Monsieur le Premier Ministre, attaquez-vous aux véritables problèmes de l’heure et cessez vos débats de bornes-fontaines inutiles et puérils. Les Sénégalais sont entaillés à l’heure actuelle entre le chômage, la pauvreté et la famine. Voici votre véritable opposition.



Un vrai « tapète », c’est celui qui se réfugie dans une maison pour se prémunir de gaz lacrymogènes."



Mouhamadou Lamine Massaly,

Président de l’Union pour une Nouvelle République (UNR)



Ousmane Wade