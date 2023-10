Mouhamadou Lamine Massaly regrette l’incompétence, l’inculte et l’ingratitude des deux anciens Premiers ministres

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2023 à 09:20

Le Sénégal a souffert ces dernières années, de l’incompétence, de l’inculte des deux anciens Premiers ministres, que sont Aminata Touré dite Mimi et Boun Abdallah Dionne. C’est parce qu’ils ont donné la preuve manifeste d’une insuffisance de compétences, pour mettre en mouvement la vision du Président Macky Sall.



Mais aujourd’hui, l’ingratitude est venu s’y ajouter et c’est ainsi que ces des deux anciens Premiers ministres, qui défendaient le bilan très positif du Président Macky Sall, sont subitement devenus d’irréductibles pourfendeurs.



Mais les Sénégalais les ont compris, ils sont aveuglés par le pouvoir, par l’intérêt crypto-personnel. C’est à visage découvert que Mimi Touré avait défié le Président Macky Sall, à l’Assemblée nationale, pour la simple raison qu’il ne l’avait pas choisie comme candidat de Benno Bokk Yakaar, à la tête de l’institution parlementaire, suite aux dernières élections législatives.



Depuis lors, l’insulte et la diffamation en bandoulière, elle court honteusement derrière les plateaux des médias, pour ravaler ses vomissures. N’est-ce pas que c’est elle-même, qui faisait quelques semaines seulement avant, le même trajet pour chanter les projets du Président Macky Sall et cracher sur tous les leaders de l’opposition, qu’elles tentent aujourd’hui en vain d’approcher.



Cette sinistre trajectoire politique empruntée par Mimi Touré comporte beaucoup de ressemblances avec celle prise par Bounn Abdallah Dionne. Il est clairement établi que ses sorties au vitriol, suite à sa candidature à la prochaine présidentielle ne s’expliquent que par le seul fait, qu’il ne soit pas choisi par le Président Macky Sall, comme candidat de la coalition.



Ils n’ont qu’à continuer à vociférer, mais qu’ils sachent que le Président Macky Sall a des fedayins, qui se dresseront devant eux, pour leur apporter les répliques, à la dimension des forfaits commis. Fort heureusement, les Sénégalais n’écoutent même pas ces hirondelles en mal de représentativité.



Qu’ils se le tiennent pour dit, le Premier Ministre Amadou Bâ est l’incarnation parfaite de l’espoir de tout un pays, notamment la jeunesse.



Il est le candidat de la continuité et de l’espoir, capable de traduire la vision éclairée du Président Macky Sall, pour parachever la transformation radicale du visage du Sénégal.



Il est largement à même d’assurer la continuité de la gestion de l’Etat, qui repose sur le socle du Plan Sénégal Emergent (PSE), dont il a été un acteur principal, derrière le Président Macky Sall.



Au vu de son parcours dans l’appareil d’Etat, il est parfaitement l’homme de la situation, d’où le choix du Président Macky Sall, qui ne mettra jamais le destin du pays de Léopold Sédar Senghor, du Président Abdou Diouf, de Me Abdoulaye Wade, entre les mains d’aventuristes comme Mimi Touré et Boun Abdallah Dionne.











MOUHAMADOU LAMINE MASSALY

PRESIDENT DU PARTI

UNION POUR LA NOUVELLE REPUBLIQUE











