Mouhamadou Makhtar Cissé en visite chez les 20 jeunes ingénieurs recrutés à Halliburton: de l’assurance et d'heureuses perspectives De l’assurance et d'heureuses perspectives. Tels sont les ressenti et vision qui ont animé le ministre du Pétrole et des Energies Mouhamadou Makhtar Cissé, qui a rendu une visite de courtoisie à la Direction générale Halliburton, sous-traitant de l’opérateur Woodside, pour le forage des puits de développement de la phase 1 du champ de Sangomar. A cet effet, 20 jeunes ingénieurs sénégalais y ont été recrutés.

Les qualifications du personnel de l’entreprise américaine sont certes impressionnantes, mais ce sont surtout les 20 ingénieurs et techniciens recrutés par Halliburton qui justifient ce sentiment.



En effet, l’ancien Directeur général de la Senelec est convaincu que “ la première ressource de ce pays, ce n’est ni le pétrole ni le gaz, mais plutôt la matière grise, les ressources humaines. Tout ce qui peut nous aider à fortifier cela est le bienvenu ’’.



Tous des jeunes Sénégalais, parmi lesquels figurent cinq femmes, ces ingénieurs et techniciens proviennent des écoles de formation de l’Institut national de pétrole et de gaz (INPG), de l’Ecole supérieure polytechnique (ESP) de Dakar, de l’Ecole polytechnique de Thiès (EPT) et de l’université Gaston Berger de Saint-Louis.



Ils devraient être parmi les premiers Sénégalais à travailler dans le secteur du pétrole et du gaz, sur les plateformes de forage du projet Sangomar. Et ce, dès 2021.



C’est pourquoi le ministre du Pétrole et des Energies a tenu à discuter et échanger avec eux, afin de les sensibiliser sur les enjeux et orientations stratégiques du Sénégal dans le secteur du pétrole et du gaz.











