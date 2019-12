Mouhamed SAMB : « Si CISSE LO Continue, Il Risque D’être Exclu De L’APR »

Le chef du Cadre Concertation Libérale (CCL) et membre de l’APR n’est pas tendre avec les deux Moustapha de l’Alliance pour la république (APR). Dénonçant les sorties de plus en plus virulentes de Moustapha CISSE LO et de Moustapha DIAKHATE, Mouhamed SAMB leur prédit un sombre avenir dans leur parti.



« CISSE LO ainsi que Moustapha DIAKHATE perdent leur temps à s’opposer à Macky car le premier a largement bénéficié d’un cumul de salaires avec son poste de Vice-président à l’Assemblée nationale et celui de président du Parlement de la CEDEAO. Et s’agissant de Moustapha DIAKHATE, il a été président du groupe parlementaire de la majorité et aussi a été chef de cabinet du président de la République », observe-t-il, dans les colonnes du quotidien Rewmi.

