Moulompe : le bilan de l’attaque contre Elinkine Diatta est de 2 morts et deux blessés

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2019 à 12:37 | | 0 commentaire(s)|

Selon la Dirpa, citée par la RFM, qui confirme l’information, Abdou Elinkine Diatta qui a reçu des balles à bout portant de la part de deux hommes armés est mort sur le coup, alors que la seconde personne est décédée lors de son transfert à l’hôpital.

Deux autres personnes ont été blessées lors de cette attque. Les corps des deux personnes décédées, ainsi que les deux blessés se trouvent actuellement à Thiok Essyl où se trouve la gendarmerie pour les besoins de l’enquête.

Abdou Elinkine Diatta, Secrétaire général autoproclamé du Mfdc prenait part à une cérémonie traditionnelle quand il a été attaqué et tué, à Moulompe, ce dimanche matin.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos