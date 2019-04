Moundiaye Cissé, ONG 3D: « ce n’était pas à Boun Dionne d’annoncer la suppression du poste de PM » Le patron de l’ONG 3D n’apprécie pas la suppression du poste de Premier ministre annoncée par le Président Macky Sall, aussi bien dans la forme que dans le fond. Selon Moundiaye Cissé qui s’est exprimé sur le plateau de l’émission Faram Facce de la TFM, « le président de la République ne devait pas prendre tout seul une décision qui change aussi profondément la Constitution ».

Selon lui, « il aurait dû s’en référer au moins à ses alliés ou sa coalition ». De plus, déplore Moundiaye Cissé, « Boun Abdallah Dionne n’avait pas à venir annoncer la suppression du poste de Premier ministre et d’en donner les explications. Macky Sall aurait dû le faire lui-même ».



Dans le fond, il dit craindre « une hypertrophie du pouvoir présidentiel qui est déjà le président du Conseil de la magistrature et désigne le président de l’Assemblée nationale ». Et Moundiaye Cissé de faire remarquer que tout cela va à l’opposé des résolutions des Assises nationales, qui préconisaient un équilibre, des contre-pouvoirs à celui du président de la République.

