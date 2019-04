Moundiaye Cissé, Ong 3D : « on ne s’attendait pas à voir des gens qui traînent des casseroles dans le nouveau gouvernement » Le patron de l’Ong 3D désapprouve la nomination de certains « ministres qui trainent des casseroles dans le nouveau gouvernement ». « Des gens qui ont un passé chargé », a-t-il dit sur le plateau de l’émission Faram Facce de la TFM. L’acteur de la société civile s’est dit également déçu du resserrement annoncé par le chef de l’Etat et qui n’a pas eu vraiment lieu, au regard du nombre important de ministres dans ce gouvernement Macky 2 (35 ministres).

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 15:22

Toutefois, Moundiaye Cissé s’est félicité de l’absence de transhumants dans ce nouvel attelage. « Je pense que le président a pris du recul et a compris que les sénégalais sont devenus allergiques à ces transhumants ». Et de poursuivre, « on ne peut pas critiquer le président Macky Sall pendant 6 ans, notamment sur le PSE, qui est son cheval de bataille, et après le joindre pour applaudir tout ce qu’il fait ».

Selon Moundiaye Cissé, un pays a besoin d’avoir un pouvoir, d’une opposition et d’une société civile véridique. « La place de la société civile n’est pas dans le gouvernement », a-t-il martelé.



