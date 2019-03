Mounirou Sy : « une dissolution de l’Assemblée nationale ne respecte pas la loi et l’orthodoxie institutionnelle » Mounirou Sy s’oppose à l’idée d’une dissolution de l’Assemblée Nationale émise par Me Aïssata Tall Sall. « Il faut respecter le droit et l’orthodoxie institutionnelle », a indiqué le constitutionaliste, non moins conseiller du Premier ministre. « A quoi bon dissoudre l’Assemblée Nationale pour aller vers de nouvelles élections législatives ? Qu’allons nous faire de la volonté des mandants ? Et pourquoi risquer une cohabitation après une seule année de législature ? », s’est interrogé le constitutionnaliste.

