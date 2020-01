Mously Diakhaté tire sur Macky Sall: « Après sa réélection, il ne nous a même pas remerciés !» La présidente des femmes de la coalition "Macky 2012", Mously Diakhaté, tire sur son mentor Macky Sall.



Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2020

L’attitude de Macky Sall une fois réélu en février 2019, continue de faire couler de l’encre et de la salive. Mais surtout de la bile. A commencer dans sa propre formation politique, l’Apr, où ceux qui s’attendaient à des effusions et des manifestations de gratitude de la part de l’heureux élu, en ont eu pour leurs frais: « Nous avons eu plutôt droit à des remontrances et des sermons », avait confié l’un de ses plus proches collaborateurs, selon qui Macky Sall leur reprocherait de ne pas avoir gagné à la hauteur de son bilan.



La perte de certaines localités symboliques (Touba, Thiès, Ziguinchor), n’ a jamais été digérée . Une victoire au goût amer pour le Président, qui aurait voulu rafler tout sur son passage. Ce qui expliquerait son absence d’enthousiasme et de gratitude vis-à-vis de ses partisans, y compris des autres composantes de la mouvance présidentielle : « Avant d’aller à l’élection présidentielle de février 2019, au moment des parrainages, le président Macky Sall a passé une journée entière avec nous les responsables de Macky2012. Il nous avait fait part de ses attentes et objectifs. Nous sommes descendus sur le terrain, d’abord pour la collecte des parrainages. Personnellement, j’ai remis à Aminata Touré, 1 700 parrainages. Depuis la présidentielle de février 2019, je ne suis pas au courant d’une rencontre entre le Président Macky Sall et les leaders de la coalition Macky1012, même pas pour nous dire merci, alors que nous avons mouillé le maillot, nous avons battu campagne pour le Président Macky Sall jusqu’ à la victoire finale », s’indigne Mously Diakhaté dans le journal "L’Observateur".



