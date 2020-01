Moussa Bâ électrocuté et hospitalisé depuis 4 mois : les élèves du lycée technique de Kaolack en grève Les élèves du lycée technique de Kaolack ont décrété 24 heures de grève en guise d’avertissement, selon la RFM, pour protester contre la situation de leur camarade, Moussa Bâ, victime d’une électrocution au cours d’un atelier technique, et alité dans un hôpital depuis 4 mois maintenant. Selon les grévistes, leur camarade n’a bénéficié d’aucun soutien alors que plus de 6 millions FCFA ont été jusqu’ici dépensés pour ses soins, sans résultat. Ils demandent aux autorités de réagir et de venir en aide à Moussa Bâ, sans quoi ils comptent décréter une grève totale et paralyser l’enseignement à Kaolack.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2020 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|



