Moussa Bocar Thiam crache sur le Ps: "Ce parti n'est plus attractif... " L’ancien porte-parole adjoint du Parti socialiste (PS) continue sa tactique de la terre brûlée. Après avoir démissionné, Me Moussa Bocar Thiam vilipende ses anciens camarades et trouve de nombreux manquements au PS.



« Un parti politique doit pouvoir convaincre les personnes, convaincre les gens qui veulent faire de la politique et qui veulent y adhérer. Un parti politique doit également avoir ce rôle d’aspirateur qui puisse lui permettre de pouvoir convaincre des personnes, des citoyens pour venir militer et adhérer à massifier le parti. Mais vu les actes qui sont posés, le PS n’est plus attractif », a soutenu Me Moussa Bocar Thiam, invité ce dimanche de l’émission "le Grand Oral" de Rewmi Fm.



Poursuivant, l’avocat et maire de Ouorossogui dénonce ce qu’il qualifie « d’absence de perspectives ». Selon lui, « quand vous faites de la politique, vous avez besoin d’être capacité, d’être renforcé surtout lorsque vous avez une base ».



« Le choix des personnes qui doivent représenter le parti dans le Gouvernement, c’est un choix du Président Ousmane Tanor Dieng. Il ne consulte personne pour le faire parce que ce sont des prérogatives qu’on accorde aisément à un secrétaire général. Ça ce n’est pas un problème. Mais il doit, dans sa prise de décision, prendre en compte beaucoup de facteurs. Et le facteur essentiel c’est quoi ? Toujours l’intérêt du parti.



Quel que soit son degré d’amitié, quelle que soit son affection vis-à-vis d’une personne, il est important que lorsqu’il prend une décision de cette nature, qu’il pense d’abord et avant tout à l’avenir de ce parti. Comment ce parti va relever le défi après 2024 ? Comment ce parti va se positionner dans les années à venir ?



Aujourd’hui, il a raté l’occasion de montrer que le PS est un parti dynamique, un parti conquérant. Mais en misant sur la continuité, le conservatisme, c’est quand même une décision inexplicable, inopportune, inefficace, sans aucun intérêt pour le parti », a martelé Me Moussa Bocar Thiam qui se voyait donc réellement dans le nouveau gouvernement.













