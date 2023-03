Moussa Bocoum, président du Conseil départemental de Goudomp: « Macky Sall a prouvé qu’il est un vrai bâtisseur »

« On attendait ce jour depuis de nombreuses années. Goudomp a pendant longtemps manqué d’infrastructures. Avec la construction de la rive gauche du Pakao, plus le département, c’est toute la région de Sédhiou qui est ainsi désenclavée.



Les activités économiques seront relancées. L’économie locale sera boostée. Et ce sont les jeunes, les femmes et les acteurs économiques de Goudomp, de Bounkiling, de Sédhiou, de Ziguinchor et même de la sous-région qui sont aujourd’hui soulagés avec le lancement de cette rive gauche du Pakao.



Le Président Macky Sall vient de prouver qu’il est un vrai bâtisseur ».