Moussa Cissé, coordinateur du Collectif des cadres casamançais : « la Casamance veut la paix » Le coordinateur du Collectif des cadres casamançais n’approuve pas la sortie de Salif Sadio, samedi, par la voix de ses lieutenants, annonçant qu’il pourrait reprendre les armes et fustigeant le processus de paix. « La Casamance veut la paix, le Sénégal veut la paix. Salif Sadio n’a qu’à s’inscrire dans cette dynamique et s’insérer dans le processus de paix », a-t-il déclaré sur la TFM. Moussa Cissé rappelle que « même l’Abbé Diamacoune, le fondateur du MFDC avait cessé de parler de guerre concernant la Casamance. Tout son discours était finalement tourné vers la recherche de la paix en Casamance entre les différents acteurs ».

