Moussa Diakhaté à Amadou Ba : "Il est possible d'abroger la loi d'amnistie en l'écrivant clairement avec un effet rétroactif" Amadou Da a déclaré dans Jakarko qu'il n'est pas possible d'abroger entièrement la loi d'amnistie, car les auteurs de crimes commis entre 2021 et 2023 ne pourraient plus être poursuivis. En revanche, pour Moussa Diakhaté, il est possible d'abroger la loi si le législateur précise dans la nouvelle législation qu'elle aura un effet rétroactif.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Mars 2025 à 18:06 | | 0 commentaire(s)|



Mame Fatou Kébé