Moussa Diaw: « Gackou veut bénéficier de l’aura de Moustapha Niasse pour se repositionner »

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2019 à 10:39 | | 1 commentaire(s)|

Le leader du Grand parti, Malick Gackou a tendu une main à son ancien mentor, Moustapha Niasse, pour des retrouvailles socialistes. Mais pour l’enseignant-chercheur en sciences politiques, c’est pour des motivations politiques que Gackou a posé cet acte.



« Il peut y avoir des calculs politiques derrière cette main tendue de Gackou. Et le président Niasse, avec son âge, ne peut plus se présenter à une présidentielle. Et dans son parti, il n’y a pas beaucoup de cadres. Cependant, Gackou pense pouvoir bénéficier de l’aura de Moustapha Niasse pour se repositionner et constituer une alternative lors des prochaines échéances.



Gackou va plus tirer de profit de ces retrouvailles que Niasse. Au-delà des considérations idéologiques que Malick Gackou brandit, l’enjeu n’est pas seulement des retrouvailles socialistes. C’est pour des motivations politiques», a avancé l’enseignant-chercheur en sciences politiques à l’UGB.













L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos